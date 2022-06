Taxichauffeur licht vrouw op listige wijze op

De 29-jarige Jayant M., die ambtenaar is en in zijn vrije tijd taxi in Suriname rijdt, heeft een vaste klant opgelicht voor 1.700 USD.

De klant mevrouw A. stapte op dinsdag 7 juni naar de politie van Livorno om aangifte tegen haar vaste taxichauffeur Jayant te doen, omdat hij haar beet heeft genomen.

Vanwege de dure taxiritten besloot de vrouw een eigen auto te kopen. Ze vertelde haar taxichauffeur, dat zij van plan is een voertuig aan te schaffen. Deze hield op zijn beurt de klant voor, dat hij iemand kent die een Toyota Vitz bouwjaar 2015 voor slechts 4.200 USD tot in Suriname kan laten halen.

De vrouw was zeer ingenomen en stemde toe. Zij had wat geld gespaard en een deel bij haar familie geleend. In totaal kon ze 1.700 USD verzamelen. Dit bedrag overhandigde zij aan de verdachte. Nadien hoorde zij niets meer van hem. Ze probeerde hem telefonisch te bereiken, echter weigerde hij al haar gesprekken.

De vrouw stapte noodgedwongen naar de politie en deed aangifte. Maandag meldde Jayant zich aan bij de politie van Livorno. Zijn vader had intussen het geldbedrag verzameld en aan de benadeelde terugbetaald.

De vrouw kreeg haar geld terug en wenste verder geen strafrechtelijke vervolging van de verdachte. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Jayant met een ernstige waarschuwing heengezonden.