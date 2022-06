Ook brandweerkazerne Gemenelandsweg getroffen door wateroverlast

Ook de brandweerkazerne aan de Gemenelandsweg in Suriname is getroffen door wateroverlast. Brandweer voorlichter Olton Pinas zegt dat hij en zijn collega’s, die hun brandweerlaarzen niet bij zich hadden dinsdagmorgen hun werkplek niet konden bereiken, omdat de kazerne onder water was.

Volgens Pinas is het vaker voorgekomen dat het terrein onderwater liep bij zware regenvallen, maar dit keer bereikte het water vanwege de hoge stand ook het gebouw en de kamers.

“Collega medewerkers, die met brandweerlaarzen aan het werk verschenen konden vrijelijk het pand binnenlopen”, zegt Pinas. Vanwege de zware regenval staat haast alle omliggende gebieden in Paramaribo blank.

Het voertuig van Pinas is vanwege de onderwater gelopen gebieden in Paramaribo ook nog ‘gestikt’. Dit gebeurde aan De Willem Campagnestraat. Hij kreeg assistentie om zijn voertuig te verplaatsen en naar een monteur te brengen.