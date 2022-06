Inbrekers stelen goederen uit woning waarvan bewoner vanwege wateroverlast is verhuisd

De wateroverlast in Suriname heeft blijkbaar ook inbrekers op ideeën gebracht. De politie van Latour heeft maandagavond namelijk twee mannen aangehouden die ingebroken hebben in een woning, waarvan de bewoner wegens wateroverlast is verhuisd.

De verdachten Jair P.(14) en Brandon A.(20) zijn door de Surinaamse politie in verzekering gesteld wegens inbraak in een woning aan de Brokolonkostraat. De diefstal werd maandag ontdekt door buurtbewoners, die op hun beurt de eigenaar op de hoogte stelden.

De bewoner van het pand is vanwege wateroverlast verhuisd. Hij werd gisteren gebeld over de inbraak. Bij onderzoek bleek, dat de verdachten vier gascilinders, twee van 20 lbs en 2 van 28 lbs hebben weggenomen. Behalve de gascilinders is een alarmsysteem van een voertuig ontkoppeld en ontvreemd.

Na intensief speurwerk lukte het de politie beide verdachten aan te houden. De 20-jarige verdachte legde een volmondige bekentenis af, terwijl de minderjarige het feit met klem ontkent. Volgens Brandon zijn de gestolen gascilinders bij Jair.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het duo in verzekering gesteld. Beiden zijn oud bekenden van de politie. De minderjarige verdachte is overgedragen aan Jeugdzaken. De buit is nog niet terecht.