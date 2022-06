Bewaker ontdekt rookontwikkeling bij Diakonessenhuis: vermoedelijk kortsluiting

In de vroege ochtend van dinsdag 14 juni moest de brandweer rond 05.00u uitrukken naar het Diakonessenhuis aan de Zinniastraat in Suriname. Dit omdat de bewaker rookontwikkeling ontdekte in het pand.

Toen de ingeschakelde brandweer ter plaatse arriveerde bleek dat de ruimte van de technische dienst in brand stond. De zekeringkast, een deel van het plafond en een filekast zijn afgebrand.

Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een kortsluiting zegt de politie. Door snelle actie van de Surinaamse brandweer is erger voorkomen.