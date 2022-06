Uitvaart Cheryll Welles-Rijger (37) op woensdag 15 juni

De uitvaart van de onlangs overleden Surinaamse zangeres Cheryll Welles-Rijger zal plaatsvinden op woensdag 15 juni 2022. Van 12.00u tot 15:00u is er een uitvaartdienst in Ocer en om 16:00u vindt de teraardebestelling plaats op de R.K. begraafplaats.

Een dag eerder, op dinsdag 14 juni, vindt er van 18.00u – 22.00u een tribute plaats in Ocer.

Een ieder is welkom op de uitvaart en de tribute liet de familie vandaag weten, met de kanttekening dat er een beperkt aantal zitplaatsen is. Zowel de uitvaart als de tribute zullen via een live-stream te volgen zijn.

De 37-jarige Cheryll overleed vorige week in Suriname, na een ziekbed. Ze werd de afgelopen tijd behandeld aan een hersentumor, maar heeft de ziekte niet overwonnen.