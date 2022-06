Suriname.Travel moet dé toerisme website van Suriname worden

Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), het directoraat Toerisme in samenwerking met de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) hebben in een informatie bijeenkomst met toerisme stakeholders het belang van samenwerking ter ontwikkeling van de toerismesector aangekaart. Deze bijeenkomst vond afgelopen vrijdag plaats in het Suriname Hospitality and Tourism Training Centre(SHTTC).

Tijdens de meeting werd de domeinnaam Suriname.Travel officieel door Bas Spek van Spek Management BV overgedragen aan TCT. Het ministerie zal de site uitbouwen tot dé toerisme website van Suriname.

Directeur Toerisme TCT Rabin Boeddha benadrukte het belang van de normalisatie van de nationaal en internationaal toerismesector na de klappen van de Covid-19 pandemie. “Het is zaak dat de marketing en promotie van Suriname, in public private partnership, wordt aangepakt en dat met de beschikbare middelen er maximaal rendement wordt gehaald”, aldus Boeddha. Er is reeds een raamwerk van een concept toerismewet in de maak welke zal worden ingediend in de Nationale Assemblee.

“Vanuit het ministerie van TCT is er druk uitgevoerd op het parlement dat de wet ten uitvoer komt” zegt minister Albert Jubithana. Een van de trekkers en initiatiefnemers van de toerismewet is assembleelid Josafat Obed Kanape. De toerismewet zal ervoor zorgdragen dat de toerisme sector gestructureerd tot ontwikkeling kan komen” benadrukt Kanape.

Voorzitter van de SHATA, Sylvia Ang, geeft aan dat de toerismesector het hardst is getroffen door de pandemie maar dat de sector verder moet. “Samenwerking tussen bedrijven maar ook tussen de publieke en private sector speelt hierbij een belangrijke rol” stelt de voorzitter. Minister Jubithana geeft aan dat het de taak is van de overheid om te faciliteren, maar dat voor de ontwikkeling van de sector een gezamenlijk effort nodig is. Zowel vanuit de gemeenschap, als de publieke en private sector dient inspanning te komen.

Tijdens de meeting zijn het toerismebeleid en toerisme projecten besproken. Boeddha presenteerde de projecten welke het ministerie ten uitvoer wenst te brengen voor 2022/2023, zoals het deelnemen aan diverse wereld beurzen.