Gleofilo niet te spreken over SVB: ‘Elke trip is er iets mis’

Natio speler Gleofilo Hasselbaink Vlijter heeft zondag zijn ongezouten mening gegeven over de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dit nadat de spelers van het elftal van Suriname zondag voor de tweede keer zijn gestrand in Mexico. De eerste keer was afgelopen woensdag toen ze onderweg waren naar Mexico.

Hasselbaink noemt de SVB ongeorganiseerd en zegt dat het simpelweg niet te doen is met deze gasten. “We zullen nooit iets moois neer kunnen zetten voor ons prachtig land Suriname als het zo door blijft gaan” aldus de spits op zijn Facebookpagina.

Hij gaf daarbij aan dat hij voor zichzelf en voor een paar die het niet durven, praat en persoonlijk vindt dat dit helemaal niet zo door kan gaan.

“We hebben mensen nodig die zelf van voetbal houden en ervan willen genieten, anders wordt onze droom als Surinaamse voetballers helemaal vernietigd. Het kan 1 of 2 keertjes mis gaan, maar elke trip is er iets mis. Dit is maar een deel, zo kunnen we niet verder” zegt de 22-jarige international over de gang van zaken.

Natio nam het zaterdagavond in Mexico, in het kader van de Concacaf Nations League, op tegen de nationale ploeg van het land (El Tri). In het Corona-stadion in de stad Torreón werd het op speeldag 3 in Groep A, 3-0 in het voordeel van Mexico.