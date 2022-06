Dode bij verkeersongeval is 19-jarige Dino van Haïtiaanse afkomst

De persoon die zondag om het leven kwam, na een verkeersongeval aan de Oost-Westverbinding in Suriname, is een jongeman van Haïtiaanse afkomst die bekend stond als Dino. Dat heeft de Haïtiaanse Facebookpagina Communauté Haïtienne Au Suriname laten weten.

Dit is bevestigd door de Surinaamse politie die zegt dat het gaat om de 19-jarige Louis Jean Chrisdino, geboren te Paramaribo. In eerste instantie werd gedacht dat hij mede-inzittende in het Toyota Foxy busje was.

De redactie van Waterkant.Net verneemt echter dat de jongeman door de brandweer van achter het stuur is gehaald. Hij vertoonde geen teken van leven. Volgens de politie is hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Kort voor het eenzijdig verkeersongeval reed Louis samen met zijn vader over de Oost-Westverbinding. Ter hoogte van Perika verloor de bestuurder door tot nog toe onbekende redenen de controle over en stuur, waardoor de auto enkele keren over de kop sloeg en uiteindelijk op z’n kop in de trens tot stilstand kwam.

Zijn vader was voor de komst van de politie naar Albina vervoerd om vervolgens naar Frans-Guyana afgevoerd te worden voor medisch onderzoek. De politie van Moengo was ter plaatse voor onderzoek.

Het lijk van de 19-jarige is hangende het onderzoek in beslag genomen.