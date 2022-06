Automobilist verliest controle over stuur en eindigt in goot

Aan de Frederikshoopweg in Suriname is een voertuig zondagavond in de goot langs de weg beland. Een persoon klaagde van pijn terwijl de overige drie inzittenden ongedeerd bleven.

De bestuurder reed rond 21.00u over de Frederikshoopweg richting Mawakaboweg. Ter hoogte van pand nummer 372 zou de bestuurder vermoedelijk de controle over het stuur verloren hebben met als gevolg dat het voertuig in de goot langs de weg terechtkwam.

De man die van pijn klaagde werd per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis afgevoerd. Er werd een sleepwagen ingeschakeld om het voertuig af te voeren.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek.