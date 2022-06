Twee Surinaamse acts op Antilliaanse Feesten België

Dit jaar zullen er twee bands uit Suriname optreden op de Antilliaanse Feesten, in Hoogstraten België. Het gaat om Aptijt en Damaru and The Love Messengers. Aptijt speelt op 12 augustus en Damaru staat geboekt voor de dag erna.

“Geweldig. Ik was al een keer als gastzanger met Aptijt, maar nu heb ik een eigen podium dus verheug ik mij zeker erop”, zegt Damaru. Aptijt staat dit jaar voor de vijfde keer op de Antilliaanse Feesten.

De Antilliaanse Feesten, het grootste Caribische muziekfestival van Europa, vindt sinds 1983 plaats tijdens het tweede weekend van augustus. Het evenement wordt dit jaar voor de 39ste keer gehouden.

De eerste kasekoband die op het festival optrad was Caribbean Combo in 1990.