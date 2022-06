Man (25) smokkelt gloednieuwe vuurwapens en patronen uit Frans-Guyana

De 25-jarige Gianni V. is zaterdag door het regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden aan de Kasabaholoweg in Suriname.

De politie kreeg een tip binnen dat de verdachte illegale wapens verhandelde. Bij onderzoek in zijn woning stuitte de sterke arm op gloednieuwe vuistvuurwapens van het merk Glock, een jachtgeweer, alarmpistolen en patronenhouders met scherpe patronen van verschillende kalibers.

De verdachte verklaarde bij zijn aanhouding, dat hij een wapenliefhebber is en dat hij ze vanuit Frans-Guyana heeft gesmokkeld. In het belang van het onderzoek zijn de wapens en de patronenhouders met scherpe patronen in beslag genomen.

Gianni is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.