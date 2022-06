Leiding Nationaal Leger betreurt betrokkenheid militair bij straatroof

De leiding van het Nationaal Leger in Suriname heeft zaterdag gereageerd op het bericht van Waterkant.Net, waarbij naar voren kwam dat een militair zich schuldig zou hebben gemaakt aan enige criminele activiteit, die heeft plaatsgevonden aan de A.L. Waaldijkstraat.

De militair A.T. wordt ervan verdacht rond 04.00u twee slachtoffers voor een winkel onder bedreiging van een kapmes te hebben beroofd van een tas inhoudende 200 USD en persoonlijke spullen. Hoewel nog moet blijken of de betrokken militair inderdaad schuldig is, betreurt de leiding van het Surinaamse Nationaal Leger het voorval.

“De militair heeft het beroep gekozen om het volk te dienen en te beschermen. Ondanks de financieel moeilijke periode waarin Suriname zich bevindt, mag dit ook voor de militair, geen reden zijn om over te gaan tot het plegen van criminele daden. Houdt u uw hoofd koel en blijft u zich onderwerpen aan alle geldende wetten!”, is de boodschap aan alle militairen.

De leiding van het Nationaal Leger benadrukt dat dit soort gedragingen zich niet verenigen met de kernwaarden zoals rechtsstaatprincipes, patriotisme, integriteit, discipline, professionalisme, vertrouwen, besluitvaardigheid, creativiteit, respect, moed, eer, en loyaliteit. “Kortom, dit soort gedragingen zijn onacceptabel!”, aldus de leiding.