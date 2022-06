Kindje (5) speelt met vuur en veroorzaakt woningbrand: gezin van 3 dakloos

Aan de Badoellaweg in Suriname is een woning zaterdagmiddag geheel afgebrand. Brandweervoorlichter Xaviera Rigters zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat de brand omstreeks 16.22u in een slaapkamer is ontstaan.

Een 5-jarige jongen zou met vuur hebben gespeeld.

Toen de ingeschakelde brandweer ter plaatse arriveerde, stond de houten woning met een oppervlakte van 7 bij 8 meter in lichterlaaie. Rigters zegt dat het pand niet verzekerd was tegen brand en dat het ook niet aangesloten was op het elektriciteitsnet.

De brandweer heeft slechts nablussingswerkzaamheden verricht. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het huis met inboedel is geheel afgebrand.