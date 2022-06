Singi en Poku Neti voor Cheryll Welles-Rijger

Collega-artiesten zijn van plan een muzikaal eerbetoon te brengen aan de onlangs overleden zangeres en model Cheryll Welles- Rijger. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni in Ocer, bevestigd zanger Bryan Muntslag aan de redactie van Waterkant.Net.

Cheryll, die in 2013 de Miss Plus Caribbean Universe verkiezing won, overleed deze week na een ziekbed. Ze werd de afgelopen tijd behandeld aan een hersentumor, maar heeft de ziekte niet overwonnen.

Als zangeres heeft ze onder andere twee Suripopsongs vertolkt. Het gaat om ‘Ik droom alleen’ van Suripop XIV en ‘No Fergiti’ een duet met de Re-Playzanger Henk Waarde uit Suripop XIX.

De bijeenkomst in het NDP partijcentrum is dinsdag van 18.00u tot 22.00u. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. Cheryl laat drie kinderen achter. Haar man Welles schreef namens een korte boodschap aan allen die belangstelling hebben getoond: