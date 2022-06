Militair aangehouden voor straatroof met kapmes

De militair A.T. is vrijdag aangehouden, wegens diefstal door middel van geweld aan de Waaldijkstraat in Suriname.

Hij wordt ervan verdacht rond 04.00u twee slachtoffers voor een winkel onder bedreiging van een kapmes te hebben beroofd van een tas inhoudende 200 USD en persoonlijke spullen.

Na de beroving verliet de rover de plaats met een voertuig. De ingeschakelde politie van Nieuwe Haven heeft de bedoelde auto in beeld gebracht en op een adres in Paramaribo aangetroffen.

De verdachte werd daarbij aangehouden en overgebracht naar politiepost Nieuwe Haven. Uit het onderzoek bleek, dat de verdachte een militair is.

Hij werd daarna overgedragen aan de recherche Militaire Politie voor verder onderzoek.