Gouden medaille voor Surinaamse natuurkundestudent Shofar Sno

Tijdens de Physics Cup, een online natuurkunde competitie voor middelbare school- en universiteitsstudenten, heeft Shofar Sno namens Suriname een gouden medaille behaald. In totaal deden 1146 studenten uit 81 landen mee aan de competitie.

De Surinaamse natuurkundestudent leverde een bijzondere prestatie door één van de vier gouden medailles in de wacht te slepen.

De Physics Cup vond plaats van 21 november 2021 tot 4 juni 2022 en werd georganiseerd door de Tallinn University of Technology in Estland. Sno is momenteel tweedejaars student natuurkunde aan de Faculteit Wis- en Natuurkundige Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Hij was in 2020 de winnaar van de nationale natuurkunde olympiade. Hij was toen student aan de Scholengemeenschap Kwatta. De nationale natuurkunde olympiade wordt georganiseerd door het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname in samenwerking met de Universiteit van Suriname. De deelnemers zijn studenten van de middelbare scholen in Suriname. De olympiade bestaat uit het oplossen van een serie theoretische natuurkunde opgaven alsmede het uitvoeren van experimenten.

De nationale natuurkunde olympiade wordt dit jaar hervat na twee jaar te hebben stilgelegen door Covid. De vijf winnaars van de komende editie zullen volgend jaar worden afgevaardigd naar de internationale natuurkunde olympiade. Deze wordt in 2023 gehouden in Tokio, Japan.