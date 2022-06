Drie gewonden bij zwaar verkeersongeval in Commewijne

Vrijdagavond rond 22.30 uur was het wederom raak op de Oost-Westverbinding in Suriname. Bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval ter hoogte van kilometer 11 in Commewijne, zijn er drie gewonden gevallen.

De slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Vernomen wordt dat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed en op een gegeven moment de controle over het stuur verloor.

Het voertuig ramde een vuilnisrek en een betonnen schoei van de linker- als rechterkant van de weg en eindige op zijn kop in de trens.

De zwaar gehavende wagen is in opdracht van de politie door een sleepdienst afgevoerd naar berging.