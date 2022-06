66-jarige vrouw in slaap overrompeld, beroofd en gekneveld achtergelaten

Een 66-jarige vrouw kreeg de schrik van haar leven, toen zij zaterdag in de vroege ochtend in haar slaap werd overrompeld door drie criminelen. Dit gebeurde rond 03.00u aan de Cocobolohoutweg in Suriname.

Volgens het slachtoffer werd ze in haar slaap verrast door het trio. Het slachtoffer werd daarbij met kledingstukken gekneveld aan handen en voeten. De overvallers haalden alle vertrekken overhoop en maakten 5.300 euro, 1.700 SRD en waardevolle sieraden buit.

De indringers hebben het dievenijzer van een raam geforceerd en hebben zich via de ontstane opening toegang tot het woonhuis verschaft. Na de daad verlieten de daders de plaats.

Het slachtoffer heeft zichzelf kunnen bevrijden en ze schakelde terstond de politie in. De politie van Houttuin was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt elk spoor.