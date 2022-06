Thuis bij politieman gestolen spullen teruggevonden in woning in zelfde straat

Een politieman in Suriname, die afgelopen maandag slachtoffer werd van inbraak in zijn woning, heeft de gestolen spullen kort daarna teruggevonden in een andere woning in zijn straat. Twee mannen zijn hiervoor dezelfde dag nog aangehouden.

Na de ontdekking van de inbraak in zijn woning aan de Thurtinestraat in Wanica, deed de agent navraag bij zijn buren. Na bekomen informatie van een buurtbewoner stuitte hij op zijn gestolen spullen en wel in een woning in dezelfde straat.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en na onderzoek werden de 23-jarige L.K. en de 20-jarige R.H. dezelfde dag nog aangehouden. De mannen hebben toegegeven dat ze de spullen uit de woning van de agent hebben gestolen.

Het gaat om diverse spullen zoals mobiele telefoons, een laptop, een hogedruk reiniger, gereedschap en een portemonnee met daarin 1.500 euro. De mobiele telefoons en het geld werden niet teruggevonden.