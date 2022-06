PASSION in theater: ‘De UrbanKawina Reis’

Op veler verzoek presenteert de muziekformatie PASSION op 8 en 10 juli 2022 de unieke theatershow ‘De Urban Kawina Reis’. Tijdens deze voorstelling in het theater nemen ze je mee op hun muzikale reis vanaf het begin tot aan het heden en misschien nog veel verder.

Het wordt een leuke show met veel muziek, maar ook een stuk educatie over de oorsprong van Kawina en de twist die zij eraan hebben gegeven.

En er is meer! Want in het voorprogramma hebben zij niemand anders dan comedian Nickms. Je kent hem wel van zijn bekende typetjes op social media en van het voorprogramma covid-a-tori van Roué Verveer. Het worden twee gezellige dagen die je niet mag missen.

Haal je kaarten vandaag nog online via http://passiontheater.eventbrite.nl/