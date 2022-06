Door steekpartij overleden Manuel (25) slachtoffer zinloos geweld

De 25-jarige Manuel Watanga (foto), die in de vroege ochtend van donderdag 9 juni het leven heeft gelaten bij een steekpartij aan de Goede Herinnerenweg, is slachtoffer van zinloos geweld. Dat blijkt uit het persbericht van het Korps Politie Suriname.

Volgens verklaring van omstanders liep het latere slachtoffer bij een huisfeestje, met een 5-jarig neefje van de jarige naar de straatzijde. Manuel plaatse een Parbo bier op de straat met SRD 350, daaronder en hield de 5-jarige voor dat hij dat geld mocht hebben indien hij beter dan hem had gedanst.

Terwijl de aanwezigen zich zo amuseerden, verscheen de 18-jarige Ifmareldo ter plekke en nam het geld weg. Hierdoor ontstond er een schermutseling tussen Manuel en Ifmareldo L. en overige aanwezigen, waarbij de verdachte toch kans zag er vandoor te gaan met ongeveer de helft van het geld.

Nadat het ogenschijnlijk rustig was geworden, keerde Ifmareldo gewapend met een scherp voorwerp terug op de locatie. Zonder enige reden bracht hij zijn tegenstaander een behoorlijke steek toe ter hoogte van zijn linker boven rug met voor Manuel het noodlottige gevolg. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast.

De verdachte had voor de komst van de politie de plek verlaten. Ifmareldo L. heeft zich donderdagmorgen vrijwillig aangemeld bij de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname. De verdachte heeft zich rond 10.00u samen met zijn oudere neef aangemeld bij de politie. Hij is aangehouden en ter voorgeleiding overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek in deze zaak.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Manuel voor obductie in beslag genomen. De verdachte Ifmareldo is na overleg met het O.M. in verzekering gesteld.