Brunswijk: Loon Adek-personeel kwestie van tijd

Er bestaat geen twijfel dat de overheid het totale achterstallige loon van SRD 12 miljoen zal uitbetalen aan het technisch personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek). Het ligt in de verwachting dat de personeelsleden het geld op uiterlijk maandag op hun bankrekening zullen zien. Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft op donderdag 9 juni in een telefonisch gesprek met de ministers van Financiën en Planning en Onderwijs Wetenschap en Cultuur, de harde toezegging gehad dat het achterstallig geld is overgemaakt.

Vervolgens heeft Brunswijk de boodschap gelijk overgebracht aan de protesterende Adek-werknemers voor zijn kabinet. De bond Technisch personeel bij Adek onderleiding van Hugo Blanker zal op verzoek van waarnemend president, de leden oproepen hun regulier werk vandaag te hervatten.

De groep voert actie om de overheid te dwingen het achterstallig geld over te maken. Op de werknemersbond deed Brunswijk ook het verzoek om begrip op te brengen voor de ontstane economische situatie in het land. Hij zal de komende dagen het proces blijven volgen, totdat de toezegging is nagekomen.