President Santokhi ontmoet Amerikaanse president Biden

Afgelopen nacht vond in de verenigde Staten van Amerika de inaugurele ceremonie van de IX Summit of the Americas, plaats. Deze wordt in Los Angeles georganiseerd door de president van de Verenigde Staten Joe Biden en First Lady Jill Biden.

Het Amerikaanse presidentieel echtpaar had ook een ontmoeting met de president van Suriname Chan Santokhi en firstlady Mellisa Santokhi-Seenacherry (foto).

De Ninth Summit of the Americas is een internationale conferentie die wordt gehouden in Los Angeles, Verenigde Staten, van 6 tot 10 juni 2022. Het thema is “Building a Sustainable, Resilient, and Equitable Future”. Er nemen 33 landen op het westelijk Halfrond deel aan deze vergadering, waaronder ook Suriname.¬†

President Santokhi zal aanstaande vrijdag 10 juni een statement houden in de plenaire meeting van de bijeenkomst. Hij gaat daarbij in op duurzame ontwikkeling, een veerkrachtige en gelijkwaardige toekomst op het westelijk halfrond, het versterken van eenheid, gelijkheid en inclusiviteit, economie en herstel.