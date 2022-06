Haags Historisch Museum zoekt voorwerpen met verhaal over koloniaal verleden

Het Haags Historisch Museum organiseert volgend jaar een grote tentoonstelling over het koloniale verleden van regeringsstad Den Haag. Voor deze tentoonstelling getiteld ‘Koloniaal Den Haag’ wordt gevraagd om objecten voor te dragen, die iets vertellen over de Koloniale periode.

Het museum wil dit gedeeld koloniaal verleden graag laten zien aan de hand van voorwerpen die verhalen vertellen over familiegeschiedenissen, tradities, rituelen, religie, leef- of eetcultuur. Voorwerpen die een persoonlijk verhaal vertellen over het koloniale verleden en/of de neerslag daarvan in Den Haag vandaag.

Haags Historisch Museum zoekt daarom voorwerpen met verhaal over koloniaal verleden. De inzendingen mogen van buiten Den Haag zijn, maar het verhaal moet wel iets met Den Haag te maken hebben.

Stuur vóór 15 september 2022 een foto van jouw voorwerp via: mijndenhaag@haagshistorischmuseum.nl of WhatsApp naar 06-51651488. Vermeld jouw naam en vertel in een (spraak)bericht wat dit object voor jou betekent. Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt.