D66: Snel en ruimhartig hulp voor Suriname

Suriname kampt al maanden met enorme wateroverlast. D66 wil dat Nederland ruimhartig en snel Suriname helpt.

Kamerlid voor D66 Raoul Boucke: “De heftige beelden van overstroomde klaslokalen en straten laten zien dat er zo snel mogelijk hulp naar Suriname moet komen. Ook van mijn familie hoor ik hoe heftig het is. Nederland heeft een speciale band met Suriname. Dus we moeten in actie komen. Zo is er bijvoorbeeld een grote behoefte aan rubberboten, tenten en mobiel sanitair. Laten we meteen beginnen en zorgen dat die er in ieder geval snel komen.”

Na aandringen van D66 heeft de minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking toegezegd dit te leveren.

Helpen met aanpassen aan steeds extremer weer

D66 wil dat er zo snel mogelijk directe hulp komt voor Suriname. Daarnaast moet Nederland Suriname helpen met het aanpassen aan klimaatverandering. Want de watersnoodramp laat zien hoe belangrijk het is dat Suriname zich aanpast aan het steeds extremere weer.

D66 wil dat Nederland Suriname gaat helpen met het uitbreiden en opschalen van klimaatadaptatieprojecten. Nederland kan ook kennis en expertise op het gebied van watermanagement ter beschikbaar stellen aan Suriname. Daarnaast kan Surinaamse ondersteund worden bij het onderhouden van sluizen en kanalen die waterafvoer kunnen versnellen.