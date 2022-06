Een man is vannacht even na middernacht aangereden door een auto aan de Groenhartstraat in Suriname. De bestuurder liet het slachtoffer gewond achter en reed door.

De voetganger was niet aanspreekbaar en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder de man heeft kunnen aanrijden.

De politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de doorrijder.