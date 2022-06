25-jarige man doodgestoken na woordenwisseling bij feest

De man die in de nacht van woensdag op donderdag werd doodgestoken aan de Goede Herinneringenweg in Suriname, is de 25-jarige W.M. Hij werd van achteren neergestoken na een woordenwisseling.

Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat er een feest gaande was op een adres in die weg. Voor het pand waar het feest gaande was, zouden het latere slachtoffer en de verdachte rond 00.45u in een woordenwisseling zijn geraakt.

De verdachte, die bij de buren bekend is, ging weg en kwam op een bepaald moment terug met een mes. Op een onbewaakt moment stak hij W.M. van achteren.

Na het strafbare feit te hebben gepleegd nam hij de benen in een onbekende richting. De politie van Latour werd gewaarschuwd en ging ter plaatse voor onderzoek. Toen een ingeschakelde ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

Een arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag werd genomen. Het gebruikte mes is aangetroffen en ook in beslag genomen. Aan de aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.

De zaak is overgedragen aan Kapitale Delicten die belast is met het verdere onderzoek.