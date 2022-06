Moeder die dochtertje (2) uit rijdende auto duwde blijft nog 30 dagen vast

De aanhouding van de 26-jarige moeder, die haar 2-jarige dochter vorige week uit een rijdende auto heeft geduwd, is dinsdag door de rechter-commissaris rechtmatig getoetst. Haar aanhouding is met 30 dagen verlengd.

Dit bevestigt haar advocaat Chandra Algoe tegenover de redactie van Waterkant.Net. De moeder genaamd Rukshana G. werd vorige week door de politie van Jarikaba aangehouden en in verzekering gesteld. Haar raadsvrouw beschikt nog niet over het strafdossier.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de moeder en de vader van het kind niet samenwonen. Op maandag 30 mei bracht de moeder haar dochter bij de woning van haar vader aan de Abdoel Rahmanweg in Suriname, met de bedoeling het kind bij hem achter te laten.

Daar aangekomen bleek, dat de vader niet thuis was, omdat hij zowel in Jarikaba alsook in Nickerie woonachtig is. Volgens verklaring van de oma en tante van het kind van vaderszijde, heeft Rukshana haar dochter uit de rijdende auto geduwd, waardoor het kind gewond raakte. Zij is nadien doorgereden en liet het kind daar achter.

De oma en tante deden hiervan aangifte en werden door de politie bij proces-verbaal gehoord. Op woensdag 1 juni werd Rukshana na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Ze blijft nog aangehouden.