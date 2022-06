Man die hogedrukspuit steelt op basis van camerabeelden aangehouden

De 26-jarige Agmad A. is afgelopen maandag door de politie van Latour aangehouden, omdat hij een hogedrukspuit heeft weggenomen van een ondernemer aan de Toekomstweg in Suriname.

Op vastgelegde camerabeelden is te zien, dat deze verdachte samen met een tot nog toe een onbekende persoon de diefstal heeft gepleegd. Op de beelden is te zien, dat de verdachte de hogedrukspuit wegnam en deze aan de andere kant van de schutting overhandigde aan zijn comparant.

Op basis van deze beelden is Agmad aangehouden. Hij verklaarde bij de politie, dat hij inderdaad de hogedrukspuit heeft ontvreemd en deze heeft doorverkocht voor 2.500 SRD. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Agmad in verzekering gesteld wegens gekwalificeerde diefstal.

De hogedrukspuit is nog niet terecht. Het onderzoek duurt voort.