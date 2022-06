Kassadame fastfood restaurant vast na verduistering circa 60.000 SRD

De 19-jarige Ragiette J. is vorige week aangehouden door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens verduistering van een geldbedrag groot 60.000 SRD, ten nadele van haar werkgever.

Op woensdag 1 juni deed de werkgever aangifte, nadat hij merkte dat er vaker kastekorten was. Hij stelde een onderzoek in, waaruit bleek dat Ragiette stelselmatig geld zou hebben weggenomen.

Uit dat onderzoek blijkt dat er binnen twee maanden in totaal 60.000 SRD van de dagopbrengsten is gestolen. Op die dag, na de aangifte trof de politie van Latour 300 SRD bij de dame aan, die zij vermoedelijk had ontvreemd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij wegens verduistering in verzekering gesteld.