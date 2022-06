Brutale dief steelt twee mobiele telefoons uit woning

De brutale dief Benjamin F., is maandagmorgen door alerte buurtbewoners van de Kanhaiweg in Suriname omsingeld en aangehouden, nadat hij goederen uit een woning had ontvreemd.

De verdachte heeft twee mobiele telefoons uit een woning aan de Kanhaiweg weggenomen. De alerte buurtbewoners betrapten de verdachte op heterdaad, waarna zij hem achterna gingen.

Aan de Latourweg ter hoogte van Telesur werd de verdachte omsingeld en aangehouden. De gestolen zaktelefoons zijn op de verdachte teruggevonden.

De politie van Latour werd ingeschakeld, die de verdachte naar het politiebureau overbracht ter voorgeleiding. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Benjamin in verzekering gesteld.

De buit is intussen afgestaan aan de nabestaanden.