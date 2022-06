“De onderwijsminister is gewaarschuwd”

Tal van leerkrachten van de verschillende onderwijsniveaus zijn niet te spreken over de oprichting van een vakbond die gaat opkomen voor docenten in hogere schalen van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Zij vinden dat als IOL-docenten in hogere schalen geplaatst zullen worden en hogere toelagen zullen ontvangen, zij die ook moeten krijgen. Naar hun zeggen zal het totaal onderwijsveld in opstand komen als dat uitblijft.

Maureeen O. zegt dat ondanks het fundament op de basisschool gelegd wordt, die leerkrachten het minst verdienen. “Ondanks alle mankementen en problemen op de scholen houden die leerkrachten zich rustig. IOL-docenten hebben maar 12 vaste uren van lesgeven, terwijl andere scholen 28 tot 35 uren per dag moeten opdraaien. Salarissen van IOL-docenten variëren momenteel tussen de SRD 10.000 en SRD 30.000. Ze verdienen behoorlijk dus ik begrijp de gedachte van de nieuwe bond niet”.

Naar zeggen van Maureen wordt brain drain als drogreden gebruikt om de onderwijsminister in een wurggreep te houden. “Brain drain heb je niet alleen op het IOL, maar voornamelijk op de basisscholen. Bovendien verzorgen de meeste IOL-docenten colleges op FHR, COVAB, PTC, IBW en andere instellingen. IOL-docenten kunnen onmogelijk hetzelfde gaan verdienen als docenten van de universiteit of pariculiere HBO-scholen.

De boze leerkrachen vrezen voor een chaos met onderwijsbonden. “Als alles zo makkelijk aan toe gaat zullen we binnenkort bond GLO-scholen, bond VOJ-scholen, bond VOS-scholen en mischien zelfs ook bond directeuren van de verschillende scholen hebben”.

De nieuwe bond (Docentenbond voor het Hoger Onderwijs Suriname (DoHOS) heeft zijn statuten in een klaslokaal goedgekeurd. De statuten zijn niet gepubliseerd in het ARS (Advertentieblad van de Republiek Suriname). Naar zeggen van de leerkrachten hebben de handelingen van DoHOS geen wetskracht. Beweerd wordt dat er geen sprake is van een formele bond die rechtshandelingen kan plegen.

De leerkrachten vinden dat met de beloningsstructuur van de IOL-docenten die nu op tafel ligt, de docenten zichzelf zullen verrijken terwijl de kwaliteit te wensen laat. Beweerd wordt dat de directeur SRD 35.000 zal verdienen.

Maureen zegt dat alle leerkrachten zullen opkomen voor hun rechten, als er positief gereageerd zal worden op de wensen van de DoHOS. “De onderwijsminister is gewaarschuwd”.