15 jaar straf geëist tegen Manodj B. voor ombrengen Sumanta

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vijftien jaar gevangenisstraf geëist tegen Manodj B. (42) uit Hoorn voor het ombrengen van de Surinaamse Sumanta Bansi. De uitspraak is gepland op 5 juli.

De toen 22-jarige Sumanta, die biomedische wetenschappen studeerde aan de Universiteit in Amsterdam, verdween in februari 2018 terwijl ze acht weken zwanger was van de aardbodem en is sindsdien spoorloos.

Volgens de aanklaagsters staat vast dat de 42-jarige Hoornaar Bansi met geweld heeft omgebracht en daarna haar lichaam heeft weggemaakt.

De moeder van Sumanta was dinsdagmorgen ook in de rechtszaal aanwezig en reageerde meerdere malen hevig geëmotioneerd schrijft het Parool. Over de strafeis riep ze hardop: “Te weinig!”

De nabestaanden van Sumanta zijn eind vorige maand vanuit Suriname overgevlogen naar Nederland om de rechtszaak bij te wonen.