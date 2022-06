VIDEO: SLM-vliegramp in Suriname vandaag 33 jaar geleden

Het is vandaag precies 33 jaar geleden dat de grootste vliegramp uit de Surinaamse geschiedenis plaatsvond. Een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), vlucht PY-764, stortte op 7 juni 1989 neer bij Zanderij. Dit gebeurde om 04.27 uur plaatselijke tijd, tijdens een landing bij mist op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname.

Toen het vliegtuig Zanderij naderde, was het daar, anders dan het weerbericht had voorspeld, mistig. Het zicht was evenwel niet zo slecht dat er niet op zicht kon worden geland. Gezagvoerder Will Rogers besloot echter via het Instrument Landing System (ILS) te landen, hoewel dit niet betrouwbaar was en hij voor zo’n landing ook geen toestemming had.

De gezagvoerder brak drie landingspogingen af. Bij de vierde poging negeerde de bemanning de automatische waarschuwing (GPWS) dat het toestel te laag vloog. Het toestel raakte op 25 meter hoogte twee bomen. Het rolde om de lengteas en stortte om 04.27 uur ondersteboven neer

Uit onderzoek naar de ramp bleek dat de papieren van de Amerikaanse bemanning niet in orde waren. Gezagvoerder Rogers (66) had gelogen over zijn leeftijd en was in werkelijkheid te oud om te mogen vliegen. Bovendien had hij geen geldig brevet voor het vliegen op een DC-8 en was hij al formeel geschorst, onder andere wegens landen op een verkeerde baan. De copiloot (45) vloog onder een valse naam en met vervalste papieren, en had waarschijnlijk nooit een vliegbrevet voor vliegen op een passagiersvliegtuig gehad.

Alle negen bemanningsleden en 167 van de 178 passagiers kwamen om het leven, 11 passagiers en een hond overleefden de ramp. De passagiers waren voornamelijk Surinaamse Nederlanders die een bezoek wilden brengen aan familie.

Een deel van het Kleurrijk Elftal dat in Suriname in een voetbaltoernooi zou uitkomen zat in het vliegtuig. Verder behoorden ook de leden van het orkestje de Draver Boys, dat het elftal vaak begeleidde, tot de passagiers.