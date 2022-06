Most Wanted verdachte Imro B. aangehouden 

Opnieuw is een verdachte van de ‘Most Wanted’ lijst van het Korps Politie Suriname aangehouden. Het gaat om Imro B. alias Oedoemang. B. is maandagavond door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP), na bekomen informatie te hebben uitgewerkt, aangehouden.

Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal door middel van geweldpleging. Volgens informatie op de KPS lijst zou hij betrokken zijn geweest bij een beroving op donderdag 17 november 2016 te Bushman Hill in het district Marowijne.

Twee verdachten werden toen door de Surinaamse politie aangehouden. B. zou vermoedelijk een schotwond aan zijn been hebben opgelopen en vluchtte richting Frans-Guyana. De politie kreeg later informatie dat de verdachte uit het ziekenhuis van Frans-Guyana was gevlucht naar Suriname.

Hij is na intensief speurwerk van RBTP in de kraag gevat aan de Zaklopenstraat, een zijstraat van de Ramgoelamweg.