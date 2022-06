Man die dood neerviel eerder mishandeld; security guard vast als verdachte

De man die afgelopen woensdag dood neerviel bij het CBB kantoor aan de Dokter Sophie Redmondstraat in Suriname, zou een week daarvoor mishandeld zijn. De 40-jarige verdachte in deze mishandelingszaak is security guard C.S. (foto), die vast zit op verdenking van zware mishandeling.

Precies een week voor de dood van het slachtoffer genaamd Henry E., was hij voor een sollicitatie gesprek bij een service station in Paramaribo. De man kreeg aldaar een woordenwisseling met de security guard. Deze zou hebben gegrepen naar een hard voorwerp, waarmee hij de sollicitant bewerkte.

Aan deze mishandeling hield het slachtoffer een armfractuur over en klaagde van pijn. De security guard werd als verdachte aangemerkt en door de politie aangehouden. Na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier van justitie (HOVJ) werd C.S. in verzekering gesteld. Het slachtoffer besloot enkele dagen daarna de zaak in te trekken tegen een vergoeding.

In verband hiermee moest het slachtoffer een officieel document van het CBB overleggen en ging naar de locatie Ondro Bong om dit op te vragen. Bij CBB aangekomen voelde de man zich plotseling onwel en kreeg een stoel om voor het kantoor te zitten. Bij die gelegenheid begon de man bloed te braken en raakte bewusteloos.

Voor de komst van de ambulance bleek dat de man geen teken van leven vertoonde. Er werd een paspoort op de man aangetroffen, welk niet van hem bleek te zijn. Het lichaam werd in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen voor obductie. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen of de man ten gevolge van de eerdere zware mishandeling is komen te overlijden.

De inverzekeringstelling van C.S. werd in belang van het onderzoek met 30 dagen verlengd. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.