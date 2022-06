Guyanese moordverdachte in Suriname aangehouden en uitgeleverd

De Guyanese moordverdachte Leon G. is in de afgelopen maand mei in Suriname aangehouden en na enkele dagen uitgeleverd aan Guyana. Leon werd sedert maart 2022, na de moord op zijn landgenoot Lakhan Chaterpaul (21) op 9 maart, gezocht door de politie in het buurland.

Chaterpaul zou een steekwond in de buikstreek hebben opgelopen, tijdens een uit de hand gelopen woordenwisseling. Eerder werd zijn broer Eon G. een dag na de moord aangehouden door de Guyanese politie, wegens zijn betrokkenheid bij de moord.

Volgens informatie zou Leon naar Suriname zijn uitgeweken en zich hier schuil houden. De redactie verneemt dat de informatie werd uitgewerkt en door tussenkomst van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) werd de moordverdachte in de derde week van mei aangehouden door recherche-oost.

Enkele dagen daarna werd de verdachte uitgeleverd aan Guyana, waar het onderzoek in volle gang is.