SLM annuleert vlucht naar Curaçao en Aruba die reeds dag vertraagd was

Surinam Airways was genoodzaakt de voor vandaag geplande vlucht PY631 van Paramaribo naar Curaçao en Aruba, die reeds met 1×24 uur vertraagd was, te annuleren. Dat heeft het bedrijf in Suriname zojuist laten weten.

“Deze vertraging en annulering heeft puur te maken met het niet in orde zijn van documentatie van Aura Airlines. Het wachten op het luchtwaardigheidscertificaat vanuit Spanje voor Aura Airlines heeft langer geduurd dan origineel was voorgenomen”, aldus de SLM.

Intussen stelt Surinam Airways alles in het werk dat vlucht PY631 zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. De planning is dat gestrande passagiers uiterlijk morgenmiddag om 13.00u op de hoogte worden gehouden van de nieuwe vertrek en aankomsttijden.

Passagiers die zich reeds op JAP luchthaven bevonden worden door Surinam Airways naar Paramaribo vervoerd, terwijl passagiers op de stations Aruba en Curaçao door de respectievelijke Surinam Airways vertegenwoordigers worden toegesproken en geaccommodeerd.

Surinam Airways biedt haar verontschuldiging aan en betreurt dit voorval ten zeerste.