Man aan hoofd gekapt door 13-jarige stiefzoon tijdens ruzie

Een 40-jarige man in Suriname is vanmorgen tijdens een ruzie in huiselijke kring, aan zijn hoofd gekapt door zijn 13-jarige stiefzoon. De man bloedde hevig en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Naar verluidt zou er rond 09.30u thuis bij het gezin aan de Limesgracht ruzie zijn ontstaan, waarbij de man zijn vrouw enkele slagen zou hebben toegebracht. De zonen probeerden hun moeder te beschermen, door tussen beide te komen.

Op een gegeven moment heeft de 13-jarige een houwer gepakt en zijn stiefvader daarmee aangevallen. De man liep een diepe kapwond op aan zijn hoofd. Na de kappartij rende de moeder naar de buren om hulp te zoeken. De Surinaamse politie werd ingeschakeld, die op haar beurt naar de locatie ging en een ambulance inschakelde.

Een arts en zijn assistenten van de RGDpoli aan de Limesgracht boden eerste hulp aan het slachtoffer, waarna die naar het ziekenhuis werd gebracht. De 13-jarige verdachte is door de politie van Nieuwe Haven aangehouden en ter voorgeleiding naar het politiebureau overgebracht.

De houwer werd aangetroffen en in beslag genomen. De politie van bureau Nieuwe Haven onderzoekt de zaak verder.