Dronken automobilist zonder rijbewijs na aanrijding klemgereden door politie

De 52-jarige automobilist A.P. is door de politie in verzekering gesteld, omdat hij na een aanrijding doorgereden was. Naderhand bleek dat hij dronken was en ook niet in het bezit is van een geldig rijbewijs.

Op donderdag 2 juni omstreeks 22.00u reed de A.P. een stilstaande auto aan voor een supermarkt aan de Kashmirstraat in Suriname. Na de aanrijding reed de bestuurder door. Agenten van bureau Geyersvlijt, die op surveillance waren, namen de handeling van deze bestuurder waar en zetten een achtervolging in.

Het lukte de surveillerende agenten de auto van de doorrijder klem te rijden. A.P. ontkende betrokken te zijn bij een aanrijding. Daar hij onder zodanig invloed van alcohol verkeerde, werd hij ter ontnuchtering naar het politiebureau overgebracht en opgehouden. De aanrijding is vastgelegd op camerabeelden.

De bestuurder werd de volgende dag voorgeleid bij een hulpofficier, die hem na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering stelde ter zake het doorrijden na een aanrijding. Met betrekking tot het rijden zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs is de mogelijkheid aanwezig, dat de onbevoegde bestuurder een boete opgelegd krijgt. A.P. blijft in voorarrest.