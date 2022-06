37 weggebruikers beboet tijdens Operatie Taks Force in Regio Midden

Een gemengd team bestaande uit de politie, penitentiaire- en beveiligingsambtenaren, alsook medewerkers van TCT hebben op vrijdag 3 juni binnen het werkressort van Regio Midden twee simultane wegcontroles gehouden. Deze controles die voortvloeien uit het Zero Tolerance veiligheidsbeleid welke het Korps Politie Suriname (KPS) onlangs heeft afgekondigd, geschiedde aan de Nieuwweergevondenweg ter hoogte van de Hiraweg. Daarbij zijn er in totaal 37 personen beboet van wie de autobescheiden niet in orde waren.

De verkeersovertredingen waarop deze groep beboet is geworden, zijn onder andere:

• Rijden zonder een geldig rijbewijs

• Rijden zonder dat het voertuig is gekeurd

• Rijden zonder dat het voertuig is verzekerd

• Rijden met een defecte koplamp en

• Rijden zonder een valhelm

Door de medewerkers van TCT zijn er in totaal tien busvergunningen ingenomen. Verder zijn er 29 bussen en 14 bromfietsen gecontroleerd en 24 auto’s zijn doorzocht.

De surveillance werkzaamheden werden vervolgens voortgezet en wel in de buurten De Nieuwe Grond, Lelydorp, Para, Santo Boma, Leiding en Santodorp. Te Lelydorp, Welgedacht A en te Kwatta zijn er hangjongeren van de hoeken verwijderd.

Aan alle weggebruikers wordt een dringend beroep gedaan om de vervallen documenten van hun voertuig in orde te maken, omdat u elk moment tijdens een wegcontrole door de politie staande gehouden kunt worden.