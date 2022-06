In een woning in Suriname is een vrouw afgelopen nacht dood aangetroffen.

Buurtbewoners aan de Ringweg Noord hebben rond 03.45u een knal gehoord, waarna zij op onderzoek gingen. Kort daarna zagen zij een man wegrennen.

Een vrouw werd levenloos aangetroffen in woning.

Verschillende onderzoeksteams van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.