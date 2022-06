Verdachte in onderbroek aangehouden na vondst dode vrouw in appartementencomplex

In de zaak waarbij afgelopen nacht een dode vrouw in een kamer van een appartementencomplex werd aangetroffen, is deze man (foto) in de directe omgeving aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Tijdens het onderzoek ter plaatse werd de man, die slechts in een onderbroek gekleed was, aangetroffen in een defect voertuig op het terrein van het appartementencomplex aan de Ringweg Noord. Hij hield zich al een tijdje in het voertuig schuil (foto onder).

Buurtbewoners hoorden rond 03.00u een knal en ooggetuigen zagen een man wegrennen. Volgen hun informatie komt het uiterlijk van de aangehouden man overeen met dat van de man die zij hebben zien wegrennen en eerder ook met de vrouw zagen.

Over het slachtoffer is bekend dat het gaat om een vrouw die niet van Surinaamse afkomst is, maar haar roots heeft in Braziliƫ. Ze werd half naakt besmeurd met bloed gevonden. Op haar lichaam zijn tekens van misdrijf aangetroffen.

De zaak is ter plaatse overgedragen aan kapitale Delicten die klaarheid moet brengen. Het lichaam van de vrouw is in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.