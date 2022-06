New Style Band begint Nederland Tour met top event

De populaire Surinaamse kaskawiband New Style begon zijn Holland Tour 2022 met een topevent, genaamd ‘SU on Top’ met optredens van de top groepen uit Nederland en Suriname.

“Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement waarop de artiesten van Nederland zowel Suriname, die op dat moment hot zijn. zullen optreden. Dit jaar was ‘Su on Top’ uitverkocht”, vertelt Elly bandmanager van New Style

Naast commerciële optredens, gaat New Style tijdens de tour op verjaardagsfeesten optreden. Een der hoogtepunten is ook het optreden op 11 juni in België. De tour duurt van 1 juni tot 15 juni.

New Style Band scoort momenteel een grote hit met ‘Fuga Mi’ een samenwerking met de zangeres Emanuella.