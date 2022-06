Braziliaanse vrouw vermoord in appartementencomplex Ringweg-Noord

De vrouw die zondagochtend dood werd aangetroffen in een kamer bij het appartementencomplex aan de Ringweg-Noord in Suriname, is de 55-jarige Braziliaanse Maria Da Silva.

Drie uren later tijdens het onderzoek werd de verdachte N.J. (39) in een defect voertuig op het complex aangetroffen en in de boeien geslagen. N.J. die ex-militair is, had slechts een onderbroek aan. Hij hield zich al een tijdje schuil in het voertuig.

Bewoners van het appartementencomplex gingen af op een knal naar de kamer van het slachtoffer. Daar werd de vrouw met een verwonding aan haar hoofd en besmeurd met bloed aangetroffen. De mond van het slachteroffer was eveneens dicht geprompt.

Ook zou er een opening aan het plafond zijn waargenomen. Het vermoeden bestaat dat de verdachte via de vliering de kamer van de vrouw zou zijn binnengedrongen en haar om het leven heeft gebracht.

De politie heeft enkele spullen waaronder een hamer in beslag genomen. Het onzielde lichaam van het slachtoffer is voor obductie in beslag genomen. Afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in verder onderzoek.