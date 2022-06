Bestuurder raakt in paniek en rijdt brandende auto in trens

Aan de Indira Gandhiweg iets voorbij pandnummer 643 is een voertuig vanmiddag iets na 16.00 uur in brand gevlogen. De bestuurder raakte in paniek waardoor hij met de auto in een trens belandde.

Het voertuig reed over de Indira Gandhiweg richting Lelydorp. De bestuurder rook een brandende geur en zag ineens de motorkamer in vlammen opgaan. Hij raakte in paniek en belandde met de auto in de trens.

De brandweer van Lelydorp was snel ter plaatse en wist erger te voorkomen. De schade is beperkt gebleven tot de motorkamer.

De politie van Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak van de brand is onbekend.