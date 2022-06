SLM: ‘Nieuwe NV deel van plannen om maatschappij gezonde toekomst te bieden’

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft in reactie op toenemende speculatie in de media over de plannen met betrekking tot de toekomst van SLM, een verklaring uitgebracht. De directie van SLM zegt in de verklaring:

“…We hebben veel begrip voor de vragen en zorgen die er vanuit betrokkenen en de samenleving bestaan met betrekking tot de toekomst van SLM. We leggen momenteel de laatste hand aan de plannen voor een gezonde toekomst van SLM als nationale carrier. Daarbij hebben we nog niet alle keuzes en beslissingen kunnen maken.

We informeren iedereen graag gelijktijdig, volledig en transparant zodra we zover zijn. Dat betekent dat het niet raadzaam is om op alle vragen en details omtrent de plannen in te kunnen gaan. Wel kunnen we in dit kader bevestigen dat de oprichting van een nieuwe NV met grote waarschijnlijkheid deel zal uitmaken van de plannen om onze luchtvaartmaatschappij een gezonde toekomst te bieden.

Als alles goed gaat ligt er binnen 2-3 weken een goed doordacht en gedegen plan, wat ook zo goed mogelijk rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen. Zodra dat plan gereed is zullen we dit bekendmaken en toelichten. Met een volledig beeld kunnen we vervolgens met alle betrokken partijen de dialoog gericht verder voeren.

Tot die tijd vragen we om geduld en vertrouwen. Speculatie over hoe de plannen er mogelijk uit komen te zien kunnen het proces in deze cruciale fase frustreren terwijl er nog een aantal belangrijke stappen moeten worden genomen.

Het is uitdrukkelijk ons doel om de nationale carrier voor de lange termijn te behouden, op eigen benen te laten staan en banen veilig te stellen. We zien een gezonde nationale carrier niet alleen als van vitaal belang voor Suriname’s eigen infrastructuur, maar ook goed voor onze economie en werkgelegenheid…”