OPINIE: ‘Pak wateroverlast Paramaribo en Suriname aan’

[INGEZONDEN] – Al sedert ik terug kan graven in mijn geheugen, nu al dichtbij 60 jaren, weet ik dat vele delen van Paramaribo en in de meeste gevallen, grote delen van de binnenstad en direct daaraan grenzende gebiedsdelen, op gezette tijden bij extreem regenval onderwater lopen.

Met de klimaatsverandering, waaruit veel regenval komt, treft dit water overlast grote delen van geheel Suriname, vooral in het achterland. Ook al benoem ik Paramaribo, dannoch doel ik op een aanpak, die inzetbaar en realiseerbaar is voor heel Suriname.

Naast de Centrale markt in het verlengde van de Jodenbreestraat is er een pompgemaal. Aan de Heilgeweg/Knuffelsgracht/Waterkant, tegenover het voormalige veersteiger ook, zo ook bij de Sommelsdijksekreek en ook bij de Boomskreek. En toch nog water overlast in hartje Paramaribo. Rara hoe kan dat?

De pompgemalen alleen gaan niet helpen. Want als het vloed is in de rivier(en) en kreken, stroomt het daarin gepompte water toch weer het “land”/de stad in. Regulering van de waterhuishouding is hierin gewenst met inzet van stuw.

Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft de waterspiegel in een loop, beek of rivier te beïnvloeden. Overtolligwaterbuffering en verdeling van de waterafvoer kunnen in grote mate helpen. Sommige gebieden rondom en in Paramaribo kunnen speciaal daarvoor ingericht worden.

Tenminste 6 kilometers lang, 3 tot 5 meter diep en 120 meter breed. Daarin en daarmee wordt het overtollig water gebufferd, en met (als bij) gunstige waterstanden, de rivieren of kreken ingeloosd en of ingepompt.

Ik ben geen hydroloog, maar woon en werknin Nederland, alwaar als ik in de trein op/over het trajecten:

° Utrecht – Den Bosch;

° Arnhem – Nijmegen;

° Amersfoort/Lelystad – Zwolle of

°Apeldoorn – Deventer, ben/ga, zie ik steeds de aldaar ingerichte waterbufferzones langs de rivierbeddingen.

In de Nederlandse provincie Zeeland, hebben hele dorpen moeten wijken en de ruimte is ingericht, om indien nodig, die gronden onder water te zetten als dat nodig, in iedergeval noodzakelijk blijkt. Gebufferd water kan in tijd van droogte noodzakelijk worden aangewend.

Het is niet de (toevallige) regering alleen, maar een groter verwijt aan de uitvoerende ambtenaren, van wie velen 20 jaren en langer op de afdelingen zijn ingedeeld en echt (b)lijken te zitten.

Suriname heeft vele malen meer ruimte daarvoor, dan Nederland en het Surinaams inwoners aantal is net de iets meer dan de helft van Rotterdam.

Waar hebben wij het over?!?

dhr. Dennis E. Belfor

Rotterdam.