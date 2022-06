Kindje in put terecht gekomen en verdronken

De 2-jarige Gabriel P. is vanmiddag in Suriname omgekomen, nadat hij in een waterput terechtkwam. Het zou gaan om een put achter het huis van de familie in Para.

Niemand weet hoe de jongen bij de put heeft kunnen komen. De familie merkte op dat het kind nergens te vinden was en ging op onderzoek uit. De moeder ontdekte uiteindelijk haar zoontje in de put.

Zijn lichaam werd eruit gehaald en geborgen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijkje naar het mortuarium vervoerd.