Herstelwerkzaamheden wegen en aanpak afwateringsystemen

Op donderdag 3 juni vond de contractondertekening voor herstelwerkzaamheden aan primaire asfaltwegen in Paramaribo, Wanica en Para plaats. De Wegenautoriteit in Suriname, zal samen met twee lokale ondernemers enkele belangrijke wegen waaronder de; JF Kennedy Highway, de mr. Jaggernath Lachmonstraat, de J.A. Pengelstraat en de Anton Dragtenweg versneld aanpakken.

Simultaan is OW bezig met de landelijk aanpak van afwateringsystemen. “De meteodienst voorspelt voor de komende tijd veel meer regen. Ook de regio, ons buurlanden kampen met overlast. We hebben het weer niet in eigen handen. Maar wat wij zeker in eigen handen hebben is hoe wij omgaan met ons vuil en hoe wij bij bebouwing met rioleringen en bermen omgaan”, aldus de Surinaamse minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed.

Een ieder wordt door hem opgeroepen om zijn deel te doen. “Het ministerie zet zich samen met haar partners en de stakeholders dagelijks in. Het werkt heeft ook een zichtbaar effect, vele wegen zijn nu veel sneller droog en het water kan via de opgehaalde rioleringen, trenzen en goten afgevoerd worden. Samen kunnen wij elke uitdaging aan”, aldus de bewindsman.